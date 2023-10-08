تشيلسي يقسو على بيرنلي برباعية

حقق تشيلسي فوزا عريضا على مضيفه بيرنلي بنتيجة (4-1)، يوم السبت، على ملعب تيرف مور في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم بيرنلي في الدقيقة 15 عن طريق وييلسون أودبيرت، قبل أن يدرك تشيلسي التعادل بهدف سجله أمين الدخيل لاعب بيرنلي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 42.
وسجل كول بالمر الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف رحيم سترلينج الهدف الثالث (65)، فيما اختتم نيكولاس جاكسون الرباعية بهدف في الدقيقة 74.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز ال18.
كووورة
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