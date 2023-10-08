الهلال السعودي يستعيد صدارة الدوري بعد الفوز بثلاثية

ضرب الهلال مضيفه الأخدود بنتيجة 3-0، مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، ضمن الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وحضرت ثلاثية الهلال عن طريق البرازيلي ميشيل ديلجادو والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (هدفين) بالدقائق 10 و71 و83.

حقق الهلال فوزه السابع ليعود لصدارة الدوري برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن وصيفه التعاون، في حين تكبد الأخدود خسارته السادسة وتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز 14.

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