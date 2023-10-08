بعد هجوم حماس.. هذه أول دولة تجلي رعاياها من إسرائيل

أصبحت بولندا أول دولة تعلن أنها ستجلي رعاياها من إسرائيل، على خلفية الهجوم المباغت الذي بدأته حركة حماس صباح السبت.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، الأحد، إن بلاده سترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

وكتب دودا في تدوينة على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “سنرسل طائرات نقل تابعة للقوات الجوية لإجلاء البولنديين المقيمين حاليافي إسرائيل. سيضمن جنود من قواتنا الخاصة توفير الحماية والسلامة على متن الطائرات”.

وقال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن بولندا سترسل طائرتين “سي 130 هيركوليز”، لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن غوريون.

وأضاف أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل “كاسا”.

وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي: “نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء مع اليونان”.

وأضاف: “نتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتأخذ السائحين البولنديين من المطار”.

وألغت شركة الطيران الحكومية البولندية “إل أو تي” رحلاتها لمطار بن غوريون، بسبب ما تشهده إسرئيل من توترات أمنية.

سكاي نيوز