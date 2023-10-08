بثنائية صلاح.. برايتون يجبر ليفربول على التعادل

واصل ليفربول مسلسل نزيف النقاط في البريميير ليغ للجولة الثانية على التوالي بتعادله إيجابياً خارج قواعده أمام برايتون آند هوف ألبيون (2-2) اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا التعادل، فقد “الريدز” فرصة الارتقاء للوصافة ولو بشكل مؤقت.

وعلى ملعب فالمر، خطف النجم المصري محمد صلاح كعادته الأضواء من الجميع في صفوف “الريدز” بعد أن تكفل بتسجيل هدفي الفريق في المباراة في الدقيقتين 40، ثم 1+45 من ركلة جزاء، رافعاً محصلته في الدوري هذا الموسم إلى 5 أهداف يجاور بها نجم ويست هام يونايتد، جارود بوين، في المركز الثالث.

وكان أصحاب الأرض قد افتتحوا باب التسجيل أولاً منذ الدقيقة 20 بفضل الجناح الإيفواري الدولي الشاب سيمون أدينغرا.

وبينما دخلت المباراة الربع ساعة الأخيرة، لم ينجح رجال المدرب يورغن كلوب في الحفاظ على تقدمهم، ليتعادل برايتون في الدقيقة 78 بقدم القائد لويس دانك.

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول فقدان النقاط، 5 نقاط في آخر مباراتين، بعد خسارته “القاتلة” في الجولة الماضية (2-1) على يد توتنهام هوتسبر، ليفقد فرصة اقتناص الوصافة ولو بشكل مؤقت من مانشستر سيتي، الذي سيخوض اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على آرسنال الليلة في قمة الجولة الثامنة.

وبات رصيد رفاق المصري ‘مو’ صلاح 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

بينما أصبح رصيد برايتون 16 نقطة في المركز السادس، علماً بأنها المباراة الثانية توالياً التي لا يحقق فيها الفوز، إثر سقوطه في فخ الخسارة في الجولة السابعة بنتيجة قاسية (6-1) أمام أستون فيلا.

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