شاهد بالفيديو.. كيف تعود المشاريع الاستثمارية بالفائدة على المجتمع وسكان المنطقة

تستعد الولاية الشمالية لحدث استثنائي في تاريخها عبر استضافة مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني في الشمالية في الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل بدنقلا تحت شعار “استثمار جاذب لمستقبل واعد”.
وقال وزير الاستثمار “المهندس عمر علي صالح” إن المؤتمر يمثل فرصة طيبة لعرض مشروعات استثمارية جاهزة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الولاية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على إنجاح المؤتمر بالرغم من الظروف الامنية الاستثنائية التي يمر بها السودان والاستفادة من مخرجاته وتوصياته في تنمية ونهضة الولاية الشمالية.
وقالت وزارة الاستثمار في الولاية الشمالية في فيديو توعوي بأن الاستثمار في الولاية يعود على السكان والمجتمع بفوائد عظيمة، وشجعت على استقبال المستثمرين ودعمهم وتوفير البيئة المناسبة لهم، حتى يساعدوا في تعمير الولاية وتنمية الإنسان.
شاهد بالفيديو كيف ندعم الاستثمار في بلادنا:
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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