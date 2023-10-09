أردول: حميدتي كان بتجسس علينا ولما يقابلني كان بوريني إنو عارف..!

قال مبارك أردول القيادي بالتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية: بعد أن كنت من الداعمين لمسألة تطبيع العلاقة مع إسرائيل (مع القناعة بحق الشعب الفلسطيني) فقد تغير موقفي تماماً بعد أن حصل حميدتي على أجهزة تجسس عالية الدقة على الهواتف المحمولة منها.

وكتب أردول: حميدتي تجسس على حياتنا ودخل بيوتنا وإنتهك خصوصياتنا بابشع مما تتصورون، ففي آخر أيامه قبل إندلاع الحرب، تحول هاتفي الذي إشتريته بنفسي لجاسوس يعمل معه، وكان لا يخفى أن يحدثني عند أي لقاء وجها لوجه مغتبطا وغاضبا مرات عن الاتصالات التي اجريتها بخصوص نشاطاتنا السياسية سيما التي كانت مناهضة ومعارضة لاتفاقهم الاطارئ مع المجلس المركزي او غيرها من الملفات التي ارتبها كامين عام للتوافق الوطني او التي لا يريدنا تغييرها او الاقتراب منها.

وأضاف أردول على صفحته الرسمية: منذ ذلك اليوم تغير موقفي تماما ً تجاه هذه العلاقة السامة وبالنسبة لي هذه درس تعلمناه فلم تعد مسألة التطبيع كما تصورناها.