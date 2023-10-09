أكد رؤساء البعثات الدبلوماسية عقب لقائهم وكيل وزارة الخارجية تفهمهم لظروف السودان الحالية. وأن المرحلة الراهنة تحتم الوقوف مع الحكومة السودانية وليس وضع العراقيل أمام جهودها لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر رؤساء البعثات الدبلوماسية يؤكدون عقب لقائهم وكيل وزارة الخارجية تفهمهم لظروف السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.