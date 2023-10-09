الأمن يكشف ملابسات واقعة تهديد سلسلة مطاعم شهيرة لشخص اكتشف وجود أطعمة فاسدة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات واقعة تهديد سلسلة مطاعم شهيرة لشخص لكشفه أطعمة فاسدة.
تابعت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” متضمنًا ادعاء القائم على الصفحة بتعرضه وأسرته للتهديد من قِبل أشخاص “غير مُحددين”، محملًا مجموعة من المطاعم والمحال الشهيرة بالقاهرة المسئولية حال تعرضه للأذى، مدعيًا تقديم تلك المحال مواد غذائية ومُنتجات غير صالحة للاستهلاك ومُخالفاتهم للاشتراطات.
وبالفحص وباستهداف المطاعم والمحال بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين عدم وجود أية مخالفات وأن المنتجات صالحة للاستهلاك الآدمى.
ووجه القائمون بالمطاعم محاميًا وكيلًا عنهم واتهم الشاكي بالتشهير بالمطاعم وابتزاز القائمين عليها.
وتم ضبط القائم على النشر وبمواجهته اعترف بإدارة الحساب ونشره تلك الادعاءات لحصوله على بعض الخصومات من تلك المحلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.
بوابة فيتو
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