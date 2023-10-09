السودان يحتاط ببديل لمصر لاستقبال مبارياته بتصفيات المونديال

وضع اتحاد كرة القدم السوداني المغرب خيارًا بديلًا لمصر لاستقبال مبارياته بتصفيات كأس العالم 2026، بينما اختار السعودية للعب المواجهتين الوديتين أمام منتخبي تشاد وتنزانيا؛ استعدادًا لمباريات التصفيات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأفادت مصادر موثوقة لموقع “winwin” أن اتحاد الكرة وضع المغرب كخيار بديل لاستقبال مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026، في حال لم تقام المباريات بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب اتفاق سابق مع الاتحاد المصري.

ويخشى اتحاد الكرة السوداني أن تؤثر الانتخابات الرئاسية بمصر على منع الحضور الجماهيري، لا سيما أن حضور أعداد كبيرة من الجماهير السودانية بمصر أغرى اتحاد الكرة السوداني لاختيار ملاعبها لاستقبال مباريات صقور الجديان في تصفيات المونديال.

ووضع الاتحاد السوداني المغرب كخيار بديل، ويجري مسؤولوه مخاطبات مع الاتحاد المغربي لاستقبال مباريات المنتخب، لا سيما أنها استضافت مباريات صقور الجديان في تصفيات كأس العالم قطر 2022، ولم يستبعد المصدر إقامة المباريات بالعاصمة المصرية في حالة الحصول على ضمانات كافية لإقامة المباريات بحضور الجماهير السودانية، بعد أن شهدت فترة الحرب التي نشبت بالبلاد منتصف أبريل/ نيسان الماضي، توافد أعداد كبيرة منهم للعاصمة المصرية.

واستقر اتحاد الكرة على لعب مباراتين وديتين أمام المنتخبين التنزاني والتشادي بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادًا لمباريات التصفيات، ولم يحسم الاتحاد بعد في توقيت المباراتين.

وسيقيم صقور الجديان معسكرًا تحضيريًا بالسعودية، وكان نجوم المريخ الذين وقع عليهم الاختيار للمنتخب قد وصلوا إلى مقر المعسكر خلال الساعات الماضية، وذلك بعد فراغهم من مباراة يانغ أفريكانز التنزاني في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، كما سيصل نجوم الهلال خلال ساعات أيضًا، وينتظر اتحاد الكرة السوداني أن يحدد الاتحاد السعودي موعد وملعب المباراتين أمام المنتخبين التنزاني والتشادي.

وأعلن اتحاد الكرة عن موعد وصول المدرب كواسي أبياه إلى المملكة يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر/ تشرين الأول، للتوقيع على عقد تدريب صقور الجديان، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق كامل، وسيقدم اتحاد الكرة المدرب الجديد للمنتخب في مؤتمر صحافي.

بوابة : ون ون