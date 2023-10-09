تداول جمهور ومحبي الفنان السوداني الشاب أحمد فتح الله مقطع فيديو جديد للفنان ظهر من خلاله في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت يد الفنان الملقب بالبندول تحت “الجبص” بعد تعرضه لكسر في يده خلال الأيام الماضية حسبما أكد متابعيه. وشارك أحمد فتح الله خلال الحفل الذي أحيته بالغناء الفنانة عوضية عذاب بمقطع من أغنية (نسانا حبيبنا) وسط سعادة الفنانة والجمهور الحاضر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رغم تعرضه لكسر في يده الفنان أحمد فتح الله يتحامل على نفسه ويغني في حفل بالقاهرة بمشاركة عذاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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