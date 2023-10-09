تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد تداوله على السوشيال ميديا وعدد من المواقع الاسفيرية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة السودانية المعروفة توتة عذاب وهي تغني في حفل بمصر. وظهرت عذاب في وصلة رقص مثيرة للجدل مع أحد الرجال الحاضرين الحفل, في مشهد تعرضت من خلاله لانتقادات حادة من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تشعل مواقع التواصل بعد تقديمها وصلة رقص مثيرة مع أحد الرجال خلال حفل بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.