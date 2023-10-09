فجع الوسط الرياضي بالسودان مساء السبت باستشهاد أحد نجوم المنتخب السوداني وكابتن فريق الخرطوم الوطني السابق. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استشهد اللاعب محمد مرسال خليفة خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمنطقة جبل أولياء. ونعى المئات من الرياضيين بالسودان عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الكابتن مرسال وعددوا من محاسنه وأشادوا بأخلاقه الفاضلة. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استشهاد لاعب المنتخب السوداني وكابتن فريق الخرطوم الوطني “الخلوق” خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.