أحيت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي حفلها الضجة الذي تم الإعلان والترويج له بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الأثنين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شهد الحفل حضور جمهور غفير من أبناء الجالية السودانية بالإمارات والذين حضروا بالمئات لحضور حفل السلطانة. وافتتح المطربة هدى عربي حفلها بأغنية الراحل عبد الكريم الكابلي (قمر دورين) قبل أن تتحول لأغاني السيرة التي اشتهرت بها. وقدمت السلطانة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فواصل من الرقص تفاعل معها الجمهور الحاضر, لكنها لم تعجب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي انتقدها بشدة, وكتب عدد من الذين قاموا بنشر مقاطع من الحفل (الناس بتموت في السودان وانتي والمعجبين مع الرقيص). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة هدى عربي تقدم فواصل من الرقص خلال حفلها الجماهيري الضجة بالإمارات وجمهور مواقع ينتقدها (الناس بتموت في السودان وانتي والمعجبين مع الرقيص) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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