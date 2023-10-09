شاهد بالصورة.. مدرب المنتخب السوداني الجديد كواسي أبياه يعلن عن قائمة صقور الجديان لتصفيات كأس العالم ويختار 6 محترفين بالدوريات الأجنبية بينهم محترفين بانجلترا

أعلن المدير الفني الجديد للمنتخب السوداني الغاني كواسي أبياه, عن قائمة صقور الجديان لمبارتي توغو والكنغو 13 – 17 نوفمبر و 2023م في تصفيات كأس العالم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استدعى الغاني 6 محترفين من الدوريات الأجنبية بينهم محترفين ينشطون بدوري الدرجة الثانية الانجليزي. واختار كواسي أبياه, محمد عيسى وأبو بكر عيسى اللذان ينشطان بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي إضافة إلى يس حامد وشادي عز الدين والثنائي سيف تيري المحترف بصفوف فاركو المصري وشرف الدين شيبوب. كما اختار وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين عدد من نجوم القمة الهلال والمريخ بقيادة كابتن الهلال وهدافه محمد عبد الرحمن, ونجم المريخ أحمد حامد التش. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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