شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة “دعامية” قتل خطيبها خلال الحرب بالخرطوم تهدد البرهان وتتوعد بملاحقته في بورتسودان (شد حيلك يا برهان وسوف أقتل 100 مقابل الانتقام لخطيبي)

خرجت فتاة سودانية تم قتل خطيبها الذي كان يقاتل ضمن صفوف قوات الدعم السريع في حربه ضد الجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خرجت الفتاة “الدعامية” في مقطع فيديو نعت من خلاله خطيبها ودعت له بالرحمة والمغفرة.

وتوعدت الفتاة القائد العام للجيش الرئيس عبد الفتاح البرهان وأكدت أنها ستلاحقه حتى لو كلفها الأمر الذهاب إلى بورتسودان, وأكدت قدرتها على قتل 100 مقابل الانتقام لخطيبها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)