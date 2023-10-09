“اليونسيف”: ” 19″ مليون طفل في السودان ينتظرون العودة للمدارس

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “البونسيف” ، ان “19” مليون طفل في السودان ينتظرون العودة للمدارس. وزادت “نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا لمنع السودان من أن يصبح موطنًا لأسوأ أزمة تعليمية في العالم”. اليوم التالي

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