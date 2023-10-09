بدء عمليات تداول الذهب بالشمالية غضون أكتوبر الجاري

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، ،إستعدادها لإفتتاح سوق تداول الذهب “Gold Exchange Market-GEM” جوار الميناء البري بمدينة دنقلا غضون إكتوبر الجاري بالتنسيق مع حكومة الولاية الشمالية.

وقال مدير الشركة الشمالية عبد الرحمن النضيف، إن الإستعدادات على مشارف الإنهاء لإفتتاح المجمع ومزاولة العمل، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في عمليات الإحاطة بانتاج وتداول بالذهب واحكام الرقابة عليه، فضلاً عن تسهيل عمليات وانسيابها.

وبشر النضيف بإستفادة البلاد من حصائل صادر الذهب عبر بنك السودان بعد إفتتاح السوق ضمن سلسلة من الاسواق ستفتتحها الشركة السودانية في بقية الولايات مما يتيح توفير إحتياجاتها من السلع التموينية والبترولية وضبط عملية الميزان التجاري،

وقال المدير إن انشاء السوق يسهم في دعم إيرادات الولاية عبر بيع وتداول الذهب واعتبره فتح لفرص عمل جديدة بجانب تحصيل الرسوم والعوائد المحلية.

ونوه الى أن سوق تداول الذهب سيستوعب الحركة المالية والشركات ورؤوس الأموال والمستثمرين من داخل وخارج السودان، بجانب إستيعاب أعداد مقدرة من العمالة المحلية في العديد من المهن المصاحبة

وكشف النضيف بأن سوق تداول الذهب تتوفر به عمليات الرقابة الإلكترونية للموقع وتوفير كل وسائل التأمين حفاظاً على المنتج من الذهب، واشار إلى أن المرحلة الأولي تشمل “24 ” موقعاً يخصص جزء منها للمعامل والمعابر والمعايرة، وجزء آخر للشراء بواسطة التجار والشركات المتعاملة في بيع وشراء الذهب، بينما يتم تخصيص مواقع التسويق المحلي لبيع وشراء الذهب المشغول في المرحلة الثانية، ويتم خلال المرحلة الثالثة إدخال شركات كبرى في عمليات البيع والشراء بالضوابط التي يضعها بنك السودان في عمليات الصادر، معلناً عن إنشاء نافذة موحدة بالسوق لتكملة الإجراءات المتعلقة بصادر الذهب.

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