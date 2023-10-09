إبراهيم جابر يلتقي وكيل وزارة الخارجية

التقى عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم وكيل وزارة الخارجيه السفير دفع الله الحاج علي. وتطرق اللقاء إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تهم السودان في المحافل الدولية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة ،بما يعزز ويدعم علاقات السودان الخارجية. سونا

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