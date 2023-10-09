بالصور.. “خلال (72) ساعة يمكن للمستثمر أن يستلم مشروعه” والي الشمالية يخاطب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الثاني بالولاية

خاطب والي الشمالية المكلف الأستاذ الباقر احمد علي، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الثاني بقاعة المجلس التسريعي بدنقلا، والذي جاء تحت شعار (استثمار جاذب .. لمستقبل واعد).

وأوضح والي الشمالية أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد إلا اننا حرصنا علي انعقاد هذا المؤتمر، للاستفادة من رؤوس الأموال الموجودة بالولاية الشمالية ونحن نعمل تحت شعار (يد تعمر ويد تحمل السلاح)، مشيراً إلي أن هذا المؤتمر يهدف الي (استكمال النواقص والبحث عن الجديد )، موضحاً أن هذه الولاية تعتبر كنز من كنوز الدعائم الاقتصادية؛ لأنها مهد الحضارات، وعدد والي الشمالية المجالات المختلفة للاستثمار بالولاية منها (الزراعي والصناعي والخدمي) مضيفاً ان الجبال الممتدة بمناطق الولاية الشمالية اثبتت الدراسات اشتمالها علي عنصر الحديد والذي سيحول الولاية من زراعية إلي (زراعية – صناعية)، مشيراً إلي ان حكومته تستصحب في المجال الاستثماري (الرضا المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية)، كما عدد والي الشمالية أهم الميزات والمحفزات التي تتمتع بها الشمالية لتحقق بيئة جاذبة للاستثمار وهي (الأمن والاستقرار – الميزات التفضيلية لكل محلية علي حدا – الاعفاءات الجمركية – إخلاء السجلات من المشروعات غير المستغلة – السرعة في الاجراءات فخلال (72) ساعة يمكن للمستثمر ان يستلم مشروعه – النافذة الموحدة للاستثمار – الكوادر المدربة – الطرق – المطارات – الكهرباء – المواد الخام)، وجزم والي الشمالية بأن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر لن تكون حبيسة الأدراج وستجد المتابعة والتنفيذ الفوري.

من جانبه أوضح وزير الاستثمار والصناعة مهندس عمر علي صالح، أن وزارته رصدت مساحة (516) مليون متر مربع للمشروعات الصناعية، مشيراً الي انه تمت حوسبة كل المشروعات والمخططات الاستثمارية عبر بوابة (النافذة الموحدة)، مشيراً إلي أنه من المبشرات تم استرجاع مقر الوزارة وسوف يتم وضع حجر الأساس للموقع يوم الخميس القادم، وطالب وزير الاستثمار عبر والي الشمالية المدراء التنفيذيين بالمحليات بتسمية المفوضين بها لتسهيل الاجراءات، وامتدح وزير الاستثمار مجهودات الكادر العامل بالوزارة في ظل الظروف المعلومة للجميع وهو ينجز هذا العمل بهذا المستوي، وعدد وزير الاستثمار المجالات المتعددة للاستثمار بكل محلية مشيراً إلي أن من الميزات التفضيلية بالشمالية تخفيض (50%) من الإجراءات، وغيرها من الميزات التفضيلية والتي سيجدها المستثمر بعد البداية الفعلية للتصديق للمشروعات. هذا وسوف يستمر المؤتمر لمده ثلاثة أيام يتم من خلاله مناقشة عدد من أوراق العمل العلمية والمتعلقة بالجوانب الاستثمارية في المجالات المختلفة (الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية والمشروعات المختلفة).

تقرير : حسين محمد علي