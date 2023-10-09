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نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها عبر خاصي ستور من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت نسرين طافش، مرتديه تي شيرت باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.
كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بإطلالة كاجوال.. شاهد نسرين طافش تستعرض رشاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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