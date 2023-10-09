بالصور.. بإطلالة كاجوال.. شاهد نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها عبر خاصي ستور من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نسرين طافش، مرتديه تي شيرت باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

صدى البلد