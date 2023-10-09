وزير الخارجية يخاطب الجلسة الافتتاحية لشؤون اللاجئين بجنيف

خاطب وزير الخارجية السوداني الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المسـتوى للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بجنيف. واستعرض الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب التي شنتها الملشيا المتمردة على الدولة ومواطنيها منذ 15 أبريل الماضي. سونا

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