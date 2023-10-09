السودان وإيران يتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية رسمياً بأنه تم الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السودان وإيران.
وقالت الخارجية في بيان رسمي بأنه إثر عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، تم اتخاذ قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصلحة البلدين والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.
كما اتفق السودان وإيران على فتح سفارتي البلدين قريباً، وتوسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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