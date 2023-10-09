اردول : ندين قصف مستشفى النو

قال مبارك أردول القيادي بالكتلة الديمقراطية في تدوينه له عبر منصة (x) إنهم يدينون بكل ما تحمل الكلمة من معنى القصف الذي تم بمستشفى النو بأمدرمان ومقتل وإصابة عدد من المرضى فيه، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة كل المنتهكين بواسطة العدالة المحلية والإقليمية والدولية مهما طال الزمن. صحيفة التيار

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