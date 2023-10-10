ملخص العمليات والموقف ليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 في السودان

الجيش السودان - قوات خاصة أصدر مكتب الناطق الرسمي بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية موجز وملخص للعمليات ليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 جاء فيه: قامت قواتنا باللواء ٥٤ مشاة الدلنج بصد وتدمير هجوم غادر من قبل متمردي الحركة الشعبية ، وقد جرى دحرهم تماما وتأمين المدينة بعد تكبيد العدو عدد من القتلى كما تم أسر عدد من المتمردين من بينهم ضابط. دحر أبطال الفرقة الخامسة مشاة ( الهجانة) لليوم الثاني محاولة فاشلة من قبل المليشيا المتمردة المحلولة لاستهداف بعض الأحياء بمدينة الأبيض، حيث تصدت لهم قواتنا خارج المدينة وأجبرتهم على الفرار إثر تكبدهم خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات جاري حصرها. في مخالفة جديدة للقانون الدولي الإنساني ومواصلة لجرائم الحرب، استهدفت المليشيا المتمردة اليوم بالقصف العشوائي مستشفى النو بشمال أم درمان مما أدى لاستشهاد ٤ أشخاص وجرح آخرين، وبهذا الصدد تؤكد القوات المسلحة أنها ستستمر في إحباط وتدمير كل وسائل العدو التي يستخدمها في إلحاق الأذى بمواطنينا وزعزعة استقرارهم حتى تحقيق النصر وتطهير البلاد من التمرد بإذن الله تعالى. دعواتنا بالجنة والخلود لشهداءنا الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى وأن يفك قيد الأسرى. مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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