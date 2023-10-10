مونديال 2034: تركيا تدعم السعودية

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأييد الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد تقدم رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الإثنين، بملف ترشحه لتنظيم مونديال 2034.

وقال الاتحاد التركي، في بيان عبر موقعه بالإنترنت: “برزت السعودية بوصفها قوة كروية قوية في السنوات الأخيرة، حيث تفتخر ببطولة محلية حظيت باهتمام دولي بسبب وجود مجموعة من نجوم كرة القدم العالميين”.

وأضاف الاتحاد التركي: “بفضل تاريخها الغني في تنظيم المسابقات الدولية بنجاح، إلى جانب الأداء الذي لا ينسى لمنتخبها في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في قطر، رسخت السعودية مكانتها بقوة بوصفها دولة مضيفة قادرة ومرحبة”.

وختم بيانه: “السعودية تمتلك الخبرة والشغف اللازمين للتفوق في هذا المسعى المرموق والصعب”.

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