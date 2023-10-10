كشف الشاعر السوداني الشاب أمجد حمزة عن تلقيه هدية قيمة من الفنانة الشهيرة إيمان الشريف عبارة عن هاتف أيفون 15. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد كتب الشاعر الشاب مشيداً بالفنانة ومتغزلاً في طيبتها وتقديرها للأخوة والصداقة الجميلة التي تجمعهما. وقام أمجد حمزة بنشر صور الهاتف الفخم على حسابه الرسمي مع تغريدة قدم من خلالها الشكر للفنانة إيمان الشريف والتي بدورها ردت عليه بتعليق قالت فيه: (تستاهل انت الماس ياسيد الحاره وضهري وسندي وسندالتي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تهدي شاعرها أمجد حمزة هاتف أيفون 15 وتكتب له: (تستاهل انت الماس ياسيد الحاره وضهري وسندي وسندالتي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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