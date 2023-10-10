شاهد بالفيديو.. لحظة هروب الفنانة هدى عربي من مسرح حفلها الضجة بالإمارات خوفاً من تدافع الجمهور نحوها

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو للفنانة الشهيرة هدى عربي تم تصويره في الدقائق الأخيرة من حفلها الضجة الذي أحيته بالإمارات. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغادر المسرح مسرعة عقب نهاية الحفل. وفسر متداولو المقطع مغادرة السلطانة المسرح بهذه الطريقة على أنه هروب من إمكانية تدافع الجمهور الغفير الذي حضر الحفل نحوها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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