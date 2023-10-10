تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبعض الصفحات التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث من حفل بإحدى الولايات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شاركت في الحفل بالغناء الفنانة المثيرة للجدل ريان الساتة وتغنت بالأغنية الشهيرة “يا قمر متدور”. الفنانة لاحظت وجود طفل من ضمن الجمهور الحاضر متفاعل معها في الغناء للتوجه نحوه وتمنعه “المايك” ليغني معها الأغنية الشهيرة. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاجأ جمهور مواقع التواصل بطريقة أداء الطفل وذكروا في تعليقاتهم أن الطفل أدى الأغنية بطريقة أفضل من الفنانة, وكتب ساخر في تعليقه: (الطفل أبدع لكن أفتحوا المدارس سريع عشان الشفع ما ينسوا القراية ويركزوا مع الغناء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طفل سوداني بإحدى الولايات يشارك الفنانة ريان الساتة الغناء “يا قمر متدور” ويتفوق عليها بشهادة الجمهور وساخرون: (افتحوا المدارس سريع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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