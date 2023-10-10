في إطار إحياء التراث أقيم بأحد الميادين السعودية كرنفال شهد جزء منه اللعبة التراثية الشهيرة (شد الحبل) بين فريقين من بلدين مختلفين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جرت مباراة (شد الحبل) بين فريقين من مصر والسودان وشهدها جمهور غفير شجع الفريقين. وبعد مباراة مثيرة ومشوقة بين الطرفين السوداني والمصري أعلن حكم المباراة عن فوز الفريق السوداني وسط فرحة أعضاء الفريق والجمهور الحاضر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. السعودية تشهد مباراة مثيرة ومشوقة في (شد الحبل) بين سودانيون ومصريون حضرها جمهور غفير شاهد تفاصيل المباراة والفريق الذي انتصر في النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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