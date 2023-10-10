“قبلة” روبياليس.. هيرموسو تخرج عن صمتها

رغم أن منحى قضية “قبلة روبياليس” أخذت منعطفاً جديداً، وأعلن لويس روبياليس استقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتم استدعاءه من قبل المدعي العام للتحقيق في قضية هزت أركان كرة القدم، إلا أن جيني هيرموسو خرجت مجدداً للحديث عن الواقعة.

وخرجت نجمة منتخب ​إسبانيا للسيدات​ جيني ​هيرموسو​ أخيراً للحديث عن لقطة لويس ​روبياليس​ في قضيّة “القبلة” الشهيرة والتي شغلت الكرة الإسبانية والعالمية والقانون، عقب فوز منتخب “لا روخا” بكأس العالم للسيدات لكرة القدم.

وكانت اللاعبة قد تحدّثت في وقتٍ سابق، لكنها تعرّضت للعديد من التأويلات وتغيير مسار الكلام، ممّا عرّضها لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي في وقتها.

وقالت هيرموسو في مقابلة حديثة لها: “لقد كنت في حالة من الصدمة، لقد كنّا في لحظة تاريخية كمنتخب وكبلد، ولم أتوقع حدوث هذا الأمر”.

وأضافت:” لقد وثقت به واحتضنته، لقد كان شخصاً جديراً بالثقة، وبسبب الأدرينالين قمت باحتضانه، وتفاجأت بما قام به”.

وختمت حديثها:” أريد أن أؤكد على أنني لم أوافق أبداً على القبلة التي منحني إياها، لقد كان الأمر سيئاً، ولن أسمح بالتشكيك في كلامي خصوصاً بعدما قاموا بفبركة كلام عنّي”.

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