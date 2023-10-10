أردوغان: وصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى المنطقة يشعل الأوضاع

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، قائلا إن قطع الكهرباء والمياه يتعارض مع حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وفي حديثه بمؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي كارل نيهامر يوم الثلاثاء، انتقد أردوغان خطط الولايات المتحدة لإرسال حاملة طائرات إلى المنطقة، قائلاً إن النشر قد يؤدي إلى “مذابح” ويشعل الأوضاع.

وتساءل: ماذا تفعل حاملة الطائرات الأمريكية في إسرائيل؟ ما هو قادم للقيام به؟ وقال: “سوف تدمر غزة من خلال ضرب المناطق المحيطة بها والبدء في ارتكاب مجازر خطيرة”.

وكرر الزعيم التركي عرضه للتوسط بين الجانبين وقال إنه سيواصل جهوده لإنهاء الحرب، وأضاف أنه سيجري أيضًا محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

صدى البلد