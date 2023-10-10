نيمار: دينيز أحد أفضل مدربي العالم

أكد نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل، أن مدرب السيليساو، فرناندو دينيز، “أحد أفضل مدربي كرة القدم في العالم”.جاء تصريح نيمار، الثلاثاء، لدى وصوله لمعسكر منتخب بلاده لخوض مواجهتي فنزويلا وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال نيمار في تصريح صحفي بمدينة كويابا التي ستحتضن مواجهة فنزويلا فجر الجمعة المقبل: “دينيز مدرب كبير، وفي رأيي، هو أحد أفضل مدربي العالم”.وكان صاحب القميص رقم 10 آخر المنضمين لمعسكر البرازيل بعد أن رافق ولادة مولودته الجديدة، مافيي، من رفيقته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي.

واعتاد نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي الثناء العمل الذي يقدمه دينيز، حتى قبل أن يتولى تدريب البرازيل.

وتولى دينيز منصبه في يوليو/تموز الماضي خلفا للمقال أدينور ليوناردو باتشي ‘تيتي’، حيث يتولى أيضا تدريب فريق فلومينينسي البرازيلي الذي قاده منذ أيام لنهائي كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ويفكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في أن يستمر دينيز في منصبه حتى تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهمة بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

ويتقاسم بطل العالم 5 مرات الصدارة مع الأرجنتين بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بعد مرور جولتين في التصفيات.

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