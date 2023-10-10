بالصور .. “دالية أبو لبن” هدافة السعوديات تبحث عن مجد جديد بالدوري

تسعى المهاجمة الجديدة لنادي الأهلي السعودي، داليا أبولبن، لتحقيق إنجاز في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.ويفتتح الأهلي مشواره في الدوري بملاقاة فريقها السابق الشباب يوم السبت المقبل، في مدينة جدة.

ونجحت “داليا” الموسم الماضي في أن تكون أعلى اللاعبات السعوديات تسجيلا (11 هدفا)، لتكون السعودية الوحيدة ضمن قائمة الخماسي الأول بقائمة الهدافات.

وستكون منافسات موسم هذا العام تحديا جديدا للمهاجمة السعودية، من أجل المحافظة على اسمها بمقارعة المهاجمات الأجنبيات بالدوري.

وتصدر قائمة هدافات الدوري “العراقية شوخان صالحي من الهلال (43)، ثم المغربية ابتسام جرايدي من الأهلي (17)، والبحرينية حصة العيسى من النصر (15)، والمصرية منة طارق من الشباب (15).

يذكر أن داليا أبولبن ساهمت مع زميلاتها في احتلال الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب الموسم الماضي.

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