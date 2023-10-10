كاتبة قطرية: سر الحياة السهلة…!

يُولد الإنسان بفطرة ألا يثق سوى بنفسه وعائلته، أمه وأبيه. وبالنسبة إلى أغلب الناس تصعب على الإنسان الثقة بغيره، وعندما يبدأ المرء بوضع الثقة بغيره، يكون ذلك دليلا على علاقة يسودها الاحترام والحب حتى وصلت العلاقة إلى امتلاك الثقة في كل أو أحد أطراف العلاقة.

وعندما تُفقد هذه الثقة يُجرح الحب والاحترام، وتفقد العلاقة لا عنصر واحد منها ولكن أكثر من عنصر، هما الثقة والاحترام. ولذلك يكون من الصعب أن ترجع العلاقة إلى سابق عهدها بعد فقدان الثقة. في مسلسل The Righteous Gemstones، الأب يحادث ولده و يقول له: «الثقة نعمة يجب تقديرها. الحياة صعبة.

عندما تسمح لنفسك أن تثق بشخص آخر فإن ذلك يزيل بعض العبء عن كاهلك. ولذلك يكون الألم أكبر عند خيانة تلك الثقة». هذه الكلمات من أفضل الكلمات التي سمعتها عن الثقة لأنها تجسد الواقع. عندما نثق بغيرنا نُسهّل حياتنا.. نعيش في حياتنا ونأمن فيها.. نرفع جزء من حمل الوجود اليومي من على أكتافنا.. نمر في الحياة بسلاسة وسهولة ونرتاح في وجودنا وسعينا في الحياة. ولذلك نرى الفرق بين رب العمل الذي يثق بعمل موظفيه، فيوزع عليهم العمل لينجزوه، وصاحب العمل الذي لا يثق في موظفيه فيحاول إنجاز العمل كله بنفسه، الأول سيكون مرتاحا في عمله والثاني سيتعب كثيراً في حياته. ‏ويسري الشيء نفسه على العلاقة بين الأزواج، فالزوجان اللذان يثقان ببعضهما البعض ستدوم علاقتهما.

فالزوجة تثق بأن زوجها يدعمها في عملها والزوج يثق بأن زوجته تحافظ على بيته. وهذه الثقة تغذي العلاقة الزوجية وتديمها. هذه الحياة السهلة التي توفرها الثقة. التي ترفع الأعباء من على كتف الناس.

‏الثقة تجعل الإنسان غير وحيد في الدنيا تجعله يشعر بأن لديه مجتمعا كاملا يستند عليه في أوقات الضعف واليأس. وانعدام الثقة يبعث الشعور المعاكس.. الشعور بالوحدة والعجز والخوف. الثقة الموجودة في علاقات الانسان، تجعل حياته أسهل.. علاقاته أجمل.. روحه أخف.. وانعدام الثقة في علاقات الانسان يجعله يعيش في عالم وحشي.. البقاء فيه للأقوى. الثقة هي أغلى ما يمكن للإنسان اعطاؤه لغيره.. الثقة هي أن يأتمن الانسان غيره على حياته.. حبه.. عائلته.. ماله.. دينه. يصعب اكتساب الثقة.. وتسهل خسارتها. لا تستهينوا بها، فهي سر الحياة السهلة المرنة واللينة!

جواهر آل ثاني – الشرق القطرية