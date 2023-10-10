وزير الداخلية يجتمع مع السفير الإماراتي – صورة

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري وقائد قوة (لخويا)، مع سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة الشرق القطرية