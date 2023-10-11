للسودانيين فقط.. بنك الخرطوم يعلن عن عودة خدمة فتح الحساب أونلاين

أعلن بنك الخرطوم عن عودة خدمة فتح الحساب – أونلاين- داخل السودان، بعد توقفها لستة أشهر بسبب الحرب. وتتم الإجراءات الأولى عبر الرابط: ثم تستكمل الإجراءات عبر زيارة أحد فروع بنك الخرطوم بالولايات، حسب الفرع الذي يختاره العميل.

المطلوبات وخطوات الإجراء بحسب ما نشر البنك على صفحته الرسمية: ١/ تسجيل بياناتك الشخصية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم تعبئة الاستمارات البنكية الخاصة بالخدمة وإرفاق صورة من إثبات الهوية والتوقيع، ومن ثم سيصلك رمز لتأكيد الطلب على عنوانك البريدي.

٢/ زيارة الفرع الذي اخترته من فروع البنك بالولايات.

٣/ إحضار أصل إثبات هويتك (جواز سفر سار المفعول او بطاقة قومية سارية).

٤/ ايداع مبلغ مالي 10.000 جنيه سوداني، إيداع اولي تخصم منه رسوم فتح الحساب والدمغات.

– يجب ألا يكون لدى العميل حساب في بنك الخرطوم، ويجب ان يتواجد العميل (شخصيا) في الفرع لإكمال الإجراء.

– يجب ان يتم استخدام بريدك الإلكتروني الخاص* او انشاء بريد الكتروني خاص بك بنفسك لتجنب اي احتيال عبر اي طرف ثالث.

نوع الحساب: توفير.

الخدمة متاحة حاليا للسودانيين فقط.

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”