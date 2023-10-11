أعلن بنك الخرطوم عن عودة خدمة فتح الحساب – أونلاين- داخل السودان، بعد توقفها لستة أشهر بسبب الحرب.
وتتم الإجراءات الأولى عبر الرابط:
ثم تستكمل الإجراءات عبر زيارة أحد فروع بنك الخرطوم بالولايات، حسب الفرع الذي يختاره العميل.
المطلوبات وخطوات الإجراء بحسب ما نشر البنك على صفحته الرسمية:
١/ تسجيل بياناتك الشخصية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم تعبئة الاستمارات البنكية الخاصة بالخدمة وإرفاق صورة من إثبات الهوية والتوقيع، ومن ثم سيصلك رمز لتأكيد الطلب على عنوانك البريدي.
٢/ زيارة الفرع الذي اخترته من فروع البنك بالولايات.
٣/ إحضار أصل إثبات هويتك (جواز سفر سار المفعول او بطاقة قومية سارية).
٤/ ايداع مبلغ مالي 10.000 جنيه سوداني، إيداع اولي تخصم منه رسوم فتح الحساب والدمغات.
– يجب ألا يكون لدى العميل حساب في بنك الخرطوم، ويجب ان يتواجد العميل (شخصيا) في الفرع لإكمال الإجراء.
– يجب ان يتم استخدام بريدك الإلكتروني الخاص* او انشاء بريد الكتروني خاص بك بنفسك لتجنب اي احتيال عبر اي طرف ثالث.
نوع الحساب: توفير.
الخدمة متاحة حاليا للسودانيين فقط.
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
كانت هذه تفاصيل خبر للسودانيين فقط.. بنك الخرطوم يعلن عن عودة خدمة فتح الحساب أونلاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.