الشرطة السودانية تكشف عن بدء استخدام التطبيقات البنكية للحصول على الجواز

كشف العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية عن اطلاق الادارة العامة للجوازات والهجرة خدمة (الحجز الإلكتروني، والإستعلام ، والاستلام، والدفع الالكتروني عبر كل التطبيقات البنكية) للحصول على الجواز الالكتروني، عبر المراكز التالية : جوازات البحر الاحمر والمغتربين بمدينة بورتسودان ومدينة ودمدني بولاية الجزيرة. وتتوفر الخدمة ايضا للمغتربين بالخارج بكل من سفارة السودان بالرياض بالمملكة العربية السعودية ومتاحة بسفارة السودان بالعاصمة القطرية الدوحة وسفارة السودان بالقاهرة بجمهورية مصر العربية. سونا

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