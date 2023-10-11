والي جنوب دارفور يبحث قضايا النازحين مع أمين عام ديوان الزكاة

بحث الأستاذ حامد التجانى هنون والي جنوب دارفور المكلف مع الأستاذ ابراهيم موسي الامين العام لديوان الزكاة الإتحادي خلال زيارته الحاليه الى ولاية الجزيرة بمدينة ودمدني لمتابعة قضايا الولاية واحتياجات المواطنين اوضاع المواطنين النازحين بعدد من ولايات الجوار. وطلب هنون أهمية تدخل ديوان الزكاة لتقديم المساعدات العاجلة لتخفيف المعاناه وتنسيف الجهود عبر اللجنة العليا الطوارئ. وقد وعد الامين العام لديوان الزكاة ابراهيم موسي بدعم جهود ولاية جنوب دارفور لتحسين الوضع الانساني بتوفير الدواء والغذاء باشراف امين ديوان الزكاة بالولاية. سونا

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