مبارك أردول: نرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين بلدنا وايران

كتب مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للمعادن:

نرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين بلدنا وايران ، فهذه خطوة ايجابية في سبيل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين ،

وأضاف اردول على صفحته الرسمية في فيسبوك: تحتاج سياستنا الخارجية ان ترتكز على تنمية وتقديم المصالح في ظل عالم متعدد الاطراف والعلاقة بين الشعبين قديمة وفي مجالات والمقاطعة لم تجلب سوى الاختلال في التعامل مع بلادنا .

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”