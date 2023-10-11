مبارك أردول: نرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين بلدنا وايران

كتب مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للمعادن:
نرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين بلدنا وايران ، فهذه خطوة ايجابية في سبيل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين ،
وأضاف اردول على صفحته الرسمية في فيسبوك: تحتاج سياستنا الخارجية ان ترتكز على تنمية وتقديم المصالح في ظل عالم متعدد الاطراف والعلاقة بين الشعبين قديمة وفي مجالات والمقاطعة لم تجلب سوى الاختلال في التعامل مع بلادنا .
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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