شرطة محلية ولاية البحر الأحمر تنفذ حملات لإزالة التشوهات والظواهر السالبة

نفذت شرطة محلية بورتسودان حملة منعية كبرى لإزالة التشوهات والمخالفات والظواهر السالبة اليوم بالسوق الكبير ببورتسودان. وأسفرت الحملة عن ضبط (98) متهما بينهم عدد (50) طفلا وعدد (5) من النساء والبقية من كبار السن.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين. وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى أن الحملة بقيادة ضابط وإشراف مدير المحلية ورئيس فرع الشؤون العامة بالمحلية وقد وجدت الحملة ارتياحا لدى المواطنين.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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