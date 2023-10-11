كيلو ونص حشيش.. حبس عاطل لإتجاره في المخدرات بالقاهرة

قررت نيابة دار السلام ، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام بالإضافة لفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل “له معلومات جنائية” مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت1,500 كيلو جرام– فرد خرطوش – طلقة لذات العيار ، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة .

صدى البلد