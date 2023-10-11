كين عن حلمه: انظروا إلى رونالدو وميسي

أعرب الدولي الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، عن سعادته باستضافة المملكة المتحدة كأس أمم أوروبا 2028، مشيرًا إلى نيته الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة.

وقال كين الذي سيكون على أعتاب إتمام 35 عامًا عندما تنطلق يورو 2028: “الفوز بهذه البطولة سيكون حلما تحقق، بعد خسارة نهائي 2020 أمام إيطاليا في ويمبلي”.

وعن موعد اعتزاله كرة القدم، قال: “التصور السائد في كرة القدم هو أنه عندما يبلغ أي لاعب 30 عامًا يبدأ الناس في الحديث عن الاعتزال”.

وأضاف: “لكن الطريقة التي أنظر بها إلى الأمر، هي أنني أقضي النصف الثاني من مسيرتي الآن تقريبًا، لقد أمضيت 9 أو 10 سنوات على أعلى المستويات، وأتمنى أن أستمر 8 أو 9 سنوات أخرى”.

وتابع: “مع برامج التعافي والتقدم الذي تشهده علوم الرياضة حاليا، أصبح بوسع اللاعبين الاستمرار لفترات أطول”.

واستشهد كين بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في هذا الشأن إذ يواصلون التألق رغم أنهما في أواخر الثلاثينيات من العمر.

وقال: “عندما تنظر إلى الكثير من النجوم مثل رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وإبراهيموفيتش، فقد تحسنوا تقريبًا مع وصولهم إلى 30 عامًا”.

واختتم: “عندما تكون حياتك الشخصية مستقرة، وتعيش حالة من الراحة النفسية والبدنية، فإن هذا يسمح لك بالتركيز على كرة القدم”.

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