مكافحة مخدرات شندي تضبط 115 راس حشيش

ضبطت شعبة مكافحة المخدرات شندي عدد 115 رأس من الحشيش بعد المعلومات التي توفرت لأفراد الشعبة والتي مفادها ان احد المتهمين يقوم بترويج للمخدرات من داخل المنزل .
تم تكوين تيم مختص بقيادة ضابط واشراف مدير مكافحة المخدرات بالولاية ومن خلال عملية المداهمة التي نفذها التيم ضبطت 115 قندول من الحشيش فتح له بلاغ تحت المادة 15 أ . وجاري استكمال التحري.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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