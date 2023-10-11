إندونيسيا وأستراليا تخططان لملف مشترك بمونديال 2034

تجري إندونيسيا محادثات مع أستراليا لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2034، رغم إعلان الاتحاد الآسيوي دعم ملف ترشّح السعودية، وذلك وفقا لرئيس اتحاد اللعبة.وكان الاتحاد الدولي (فيفا) دعا الأسبوع الماضي الاتحادات الوطنية من آسيا وأوقيانيا لتقديم ملفات الترشح لنسخة 2034، بعد تسمية الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة 3 مباريات في أمريكا الجنوبية.

وسيكون الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشُّح في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023.ويُصادق كونجرس فيفا على ملف الاستضافة النهائي اعتبارا من الربع الأخير لعام 2024.

وقال إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي، الوزير والرئيس السابق لنادي إنتر الإيطالي، إن جاكرتا وكانبيرا قد تعدان الملف الخاص بهما.

ذكر لمراسلين الثلاثاء أنه أثار المسألة مع نظيره الأسترالي في الجمعية العمومية لفيفا في رواندا خلال شهر مارس/آذار الماضي وأن المحادثات مستمرة منذ ذلك الوقت.

وصرح في مؤتمر صحفي: “آنذاك، قالت أستراليا فلنذهب معا، أجبت حسنا، نحن مستعدّون الأمر متروك لحكومة كل دولة بالتحدّث”.

وأضاف أن الموعد النهائي المحدّد من قبل فيفا نهاية الشهر الجاري سرّع المحادثات، وأنه أثار المسألة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي ردّ بشكل إيجابي “سألني الطرف الأسترالي مجددا دعونا نفعل ذلك بجدية”.وتشمل خيارات الملف المشترك إندونيسيا وأستراليا مع نيوزيلندا، أو إندونيسيا وأستراليا مع ماليزيا وسنغافورة بحسب ما أضاف: “لا نزال منفتحين على تلك الخيارات، وأمامنا بضعة أسابيع قبل انتهاء مهلة الترشّح”.

وكانت أستراليا عبّرت عن اهتمامها باستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد استضافتها الناجحة لنهائيات السيدات بالتشارك مع جارتها نيوزيلندا.

قال الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون: “رؤيتنا تمتد محليا وعالميا. نكون في أفضل حالاتنا في أستراليا عندما نجلب أبرز البطولات لجماهيرنا”.

وعن آفاق أستراليا وطموحها باستضافة مونديال 2034، قال جونسون لوكالة فرانس برس: “من دون أي شكّ، ستستضيف أستراليا كأس العالم للرجال في يوم من الأيام”.

وزاد: “وهل أفضل من القيام بذلك بعد استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم للسيدات؟”.

وتتضمّن الاستضافات الكبرى لأستراليا في السنوات المقبلة، احتضان أولمبياد 2032 الصيفي في مدينة بريزبين.وذكر الاتحاد الأسترالي الأسبوع الماضي أنه يدرس خيارات الترشّح من دون التطرّق إلى ملف مشترك مع إندونيسيا.

وفيما ذكر توهير أن فكرة ترشح إندونيسيا تعود إلى 2019، غرقت الكرة الإندونيسية في الجدل العام الماضي، حيث قُتل 135 شخصا في حادثة تدافع بملعب في جاوة.

وبعد ترشح السعودية الأسبوع الماضي لاستضافة نسخة 2034، سارع الاتحاد القاري لإعلان دعمه للدولة الخليجية.

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