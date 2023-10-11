تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال الأيام الماضيات مقطع فيديو للفنان المثير للجدل صلاح ولي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر صلاح ولي بتقليعة جديدة وذلك بعد أن زار “زريبة” بها كمية كبيرة من الأبقار. الفنان الشاب أبدى سعادته الكبيرة بزيارة المراح العامر وقام بالغناء والرقص وسط الأبقار على أنغام أغنية (سيد الفانيلة البيضاء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة.. الفنان صلاح ولي يغني ويرقص وسط كمية كبيرة من الأبقار (سيد الفانيلة البيضاء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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