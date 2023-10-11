شاهد بالفيديو.. بصوت جميل وإمكانيات كبيرة.. حاج سوداني يخطف “المايك” ويغني (متين العودة تاني) ويبهر الحضور

أبهر رجل سوداني في السبعين من عمره المتابعين خلال حفل داخل أحد المنازل وذلك بصوته الجميل وإمكانياته الكبيرة في الغناء. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الحاج وهو ممسكاً بــ(المايك) ويردد الأغنية الشهيرة (متين العودة تاني) وسط اعجاب عازف (الأورغ) والحضور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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