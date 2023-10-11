وزير المالية يترأس وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش

ترأس د.جبريل ابراهيم وزير المالية و التخطيط الإقتصادي وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية و التي تستمر من التاسع وحتى 15 أكتوبر من الشهر الحالي

وحضر الوزير الجلسة الإفتتاحية بمراكش، والتي تناولت السمات العامة لطبيعة الإجتماعات والتي ستركز على مناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقضايا المناخ، إضافة إلى إقامة ندوات وجلسات وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية .

ويجتمع مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مرة واحدة سنوياً لمناقشة العمل الخاص بِكُلٍّ من المؤسستين. وجرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية، التي تُنظم عموماً في شهر سبتمبر-أكتوبر، في واشنطن سنتين متتاليتين وفي بلد عضو آخر في السنة الثالثة.

وقد شارك السيد الوزير اليوم في اجتماع المجموعة الأفريقية مع صندوق النقد الدولي والتي تبادل فيها الأعضاء الأفكار، وتم تناول عدة محاور متعلقة بالتحديات التي تواجه التنمية في القارة الأفريقية، وإمكانية زيادة التمويل في الأمن الغذائي وقطاع الطاقة.

وتشارك وزارة المالية في عدة لِجان في الإجتماعات المشتركة من خلال الفريق الفني للوزارة، وستقوم وزراة المالية بمتابعة الملفات الإقتصادية مع العديد من الدول والجهات ذات الصلة وإستئناف العمل بها ، لا سيما وظروف الحرب الحالية التي أثّرت بطبيعة الحال على الإقتصاد السوداني .

سونا