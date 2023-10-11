مبابي يسعى لمعادلة رقم بلاتيني

قد يكون عدم التسجيل لأربع مباريات متتالية أمراً عادياً عند أي مهاجم سوى كيليان مبابي الذي غاب عن هز الشباك أمام مارسيليا وكليرمونت ونيوكاسل ورين، ولكنه سيكون لديه حافز إضافي امام هولندا لكسر الجفاف التهديفي، عندما ستسنح له فرصة معادلة عدد أهداف ميشيل بلاتيني مع فرنسا.

لم يمر هداف الدوري الفرنسي لخمس مواسم متتالية بمثل هذه الفترة من الجفاف التهديفي منذ عامين.

في 2021 لم يسجل مبابي في ست مباريات توالياً بين 15 سبتمبر (أيلول) و أكتوبر (تشرين الأول)، كما لم يسجل مع المنتخب أيضاً خلال ست مواجهات في نفس الفترة من 2021 (بين 8 يونيو (حزيران) وأول سبتمبر (أيلول).

وبالإضافة إلى أن مواجهة هولندا قد تحسم تأهل “الديوك” إلى “يورو 2024″، سيكون لديه الفرصة لمعادلة الـ41 هدفاً التي سجلها ميشيل بلاتيني مع منتخب فرنسا.

وخلال 71 مباراة بقميص فرنسا، سجل مبابي 40 هدفاً لمنتخب فرنسا ما يجعله خامس أفضل هداف في تاريخ المنتخب وهو في الـ24 من عمره.

ويتقدم عليه في الترتيب أوليفيه جيرو (54 هدفاً)، وأنطوان غريزمان (44)، وكلاهما لا يزال يلعب في المنتخب، وكذلك المعتزلين تيري هينري (51)، وميشيل بلاتيني (41).

ويبلغ المعدل التهديفي لميشيل بلاتيني الذي ارتدى قميص منتخب فرنسا في 71 مباراة ،0.57 هدفاً لكل مباراة مع المنتخب، مقارنة بـ 0.56 هدفاً لمبابي.

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