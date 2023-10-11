شاهد بالفيديو.. لحظة استجمام حورية السودان آيه أفرو على “كرسي” رامز جلال

نشرت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو مقطع فيديو حديث وذلك عبر إحدى حساباتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موثع النيلين فقد ظهرت المودل الملقبة بحورية السودان وهي في لحظة استجمام بأحد المراكز بالمملكة العربية السعودية التي تقيم فيها. أفرو اختار الاستجمام على “كرسي” كهربائي شببه المتابعون بكرسي الممثل المصري صاحب برامج المقالب الرمضانية رامز جلال والذي استعان به في إحدى نسخ البرنامج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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