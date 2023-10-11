شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تتناول وجبتها من مقاعد (البيزنس كلاس) داخل إحدى الطائرات الفخمة

حصد مقطع فيديو متداول حديثاً للمطربة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, آلاف الاعجابات وذلك بعد ساعات من نشره وتداوله. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة صاحبة الجماهيرية العريضة وهي تتناول وجبتها داخل إحدى الطائرات الفخمة. https://fb.watch/nCuYJJbUTC/ وظهرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني وهي جالسة في المقاعدة الفارهة (البيزنس كلاس) المخصصة لرجال وسيدات الأعمال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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